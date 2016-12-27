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Anagold 24Erzincanspor-Elazığspor: 3-2 (Ziraat Türkiye Kupası)

ERZİNCAN, () STAT: 13 Şubat HAKEMLER: Emre Molak (xxx), Mehmet Şahan Yılmaz (xxx), Mehmet Salih Mazlum (xxx) ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR: Bilal (xx)- Ahmet (xx), Zeynel (xx) (Dk. 76 Barış xx), Atilla (xxx) (Dk. 90 Enes), Cebrail (xx), Sefa (xx), Emre...

Anagold 24Erzincanspor-Elazığspor: 3-2 (Ziraat Türkiye Kupası)

ERZİNCAN, ()
STAT: 13 Şubat
HAKEMLER: Emre Molak (xxx), Mehmet Şahan Yılmaz (xxx), Mehmet Salih Mazlum (xxx)
ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR: Bilal (xx)- Ahmet (xx), Zeynel (xx) (Dk. 76 Barış xx), Atilla (xxx) (Dk. 90 Enes), Cebrail (xx), Sefa (xx), Emre (xx) (Dk. 63 Volkan xx), Yasin (xxx), Safa (xxx), Oğuz (xxx), Ömer (xxx)
ELAZIĞSPOR: Çağlar (xx)- Berk (xx) (Dk.87 Zeki), Onur (xx), Ömer Yıldız (xx), Yunus (xxx), Ali (xx), Mehmet (xx), Hakan (xx) (Dk.89 Enes), Çağrı (xx), Muhammet (xx), Ömer Kara (xx)
GOLLER: Dk.1, 81 Atilla, Dk.37 Zeynel (Anagold 24Erzincanspor), Dk.28 (kendi kalesine) Safa, Dk. 47 Ömer (Elazığspor)
SARI KARTLAR: Yunus, Muhammet (Elazığspor), Sefa (Anagold 24Erzincanspor)
ZİRAAT Türkiye Kupası E Grubu 4'üncü müsabakasında Spor Toto 3'üncü Ligi 1'inci Grup'ta mücadele eden Anagold 24Erzincanspor, kendi saha ve seyircisi önünde 1'inci Ligi takımı Elazığspor'u 3-2 yendi.
Maçın başlama vuruşu ile birlikte Anagold 24Erzincanspor geliştirdiği ilk atakta golü buldu. Zeynel'in pası ile buluşan Atilla sert vurdu. Top filelere gitti: 1-0.
28'inci dakikada ani gelişen Elazığspor atağında topla cezaalını içine giren Muhmmet ortaladı, kaleci Bilal kalesini terk etti. Safa ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1.
37'inci dakikada gelişen atakta Elazığszpor defans oyuncularının hatasını affetmeyen Zeynel topu ağlarla buluşturdu: 2-1.
47'nci dakikada kazanılan köşe atışında ceza alanı içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Ömer ikinci defa eşitliği sağladı: 2-2.
81'inci dakikada sağdan gelişen 24Erzincanspor atağında Volkan'ın ceza alanına yaptığı ortaya iyi yükselen Atilla kafa ile topu ağlara bıraktı: 3-2.

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