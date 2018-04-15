Anagold 24 Erzincanspor - Kayseri Erciyesspor: 9-0

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, ()
STAT: 13 Şubat
HAKEMLER: Cihan Ataş(xxx),Mustafa Çevik(xx), Emrah Akkaya(xx)
ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Bilal(xx) – Serhat(xx), Erman(xxx)(Dk.46 Mükail xx), Erdi(xxx), Batuhan(xxx), Cebrail(xx), Mert(xxx)(Dk.46 Aybars xx) , Emircan(xx)(Dk.46 Hüseyin x), Sefa(xxx), Gökhan(xxx), Serkan(xx)
KAYSERİ ERCİYESSPOR: Alperen(x)-, Halil(xx), Furkan(xx), Yakup(x), Emre(xx), Yusuf(xx), Selim(xxx), Seyfettin(xxx), Burak(x)(Dk63 Batuhan x), Muaz(xx)(Dk.46 İzzet x), Kürşat(x)(Dk56 Mertcan x)
SARI KARTLAR: Sefa (Anagold 24 Erzincanspor)
KIRMIZI KARTLAR: Cebrail (Anagold 24 Erzincanspor) Yakup (Kayseri Erciyesspor)
GOLLER: Dk 12 - Dk 15 Mert, Dk 21 Sefa, Dk 24 Erman (p), Dk 27, 64, 75 Batuhan, Dk 35 Emircan, Dk 90 Aybars (Anagold 24 Erzincanspor)
TFF 3'ncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Anagold 24 Erzincanspor, sahasında Kayseri Erciyessspor’u 9-0 yendi