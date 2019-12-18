Anagold 24 Erzincanspor - Beşiktaş: 2-0

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, ()

STAT: Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xxx), Selahattin Altay (xxx), Murat Şener (xxx)

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR: Süleyman (xxx)- Abdurrahman Çıray (xxx), Yunus Emre Çakır (xxx), Enes (xxx), Hüseyin (xxx), Ayhan (xxx) (Dk. 88 Berke (x), Muhammed Kerem (xxx), Ali (xxx) Hüseyin Erol (xxx), Yunus Emre Tok (xx) (Dk. 72 Osman Şahin (xx), Halil (xx) (Dk. 80 Uğurcan (x),

BEŞİKTAŞ: Utku (xx)- Mehmet Umut (xx), Oğuzhan (x) (Dk. 84 Daby (x), Boyd (xx), Erdoğan (xx), Orkan (x) (Dk. 59 Lens (xx), Necip (xx), Muhayer (xx) (Dk. 59 Vida (xx), Rıdvan (xx), Kerem (xx), Erdem (xx),

SARI KARTLAR: Ayhan, Ali (ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR), Necip (BEŞİKTAŞ)

GOLLER: Dk. 45 Yunus Emre Çakır, Dk. 89 Osman (ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR)

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur'da Beşiktaş, 3-0'ın rövanşında Anagold 24 Erzincanspor'a 2-0 mağlup olmasına rağmen bir üst tura yükseldi.

11'inci dakikada gelişen Erzincanspor atağında Kerem'in sol kanattan Beşiktaş ceza alanına girerken Hüseyin Çıray'a pas çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahasına girerken sert şutu kaleci Utku'da kaldı.

20'nci dakikada Boyd'un pasıyla ceza sahası önünde toplu buluşan Muhayer'in şutu savunmadan döndü.

24'üncü dakikada Yunus Emre Çakır, rakibinden şık bir hareketle sıyrılıp, ceza sahası içinden vurdu, top kaleci Utku'da kaldı.

28'inci dakikada defansın hatasından topu kapan Erdem, yaklaşık 25 metreden sert şutu kaleci Süleyman'da kaldı.

36'ncı dakikada Beşiktaş ceza alanında topla buluşan Ali'nin sert şutu üsten auta gitti.

40'ıncı dakikada ev sahibi takımın atağında Halil'in sert şutunu kaleci Utku yumrukladı. Topu önünde bulan Halil'in ikinci kez vuruşu auta çıktı.

45'inci dakikada ev sahibi takımın kazandığı köşe vuruşunda Ali'nin yaptığı ortaya iyi yükselen Yunus Emre Çakır, topu ağlara gönderdi. 1-0.

Maçın ilk yarısı Anagold 24Erzincaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46'ıncı dakikada sol kanattan Erzincanspor ceza alanına giren Muhayer'in sert şutunda top üstten auta gitti.

54'üncü dakikada Abdurrahman ceza alanı dışından sert vurdu, top üst direkten oyun alanına geri döndü.

58'inci dakikada sağ kanattan Orkan'ın ortasında arka direğe giden topu savunma uzaklaştırdı.

64'üncü dakikada Lens'in sağ kanattan ortasında Umut'un kafa şutunda top üst direkten geri döndü.

71'inci dakikada Oğuzhan'ın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Boyd'un vuruşunda savunma son anda topu kornere gönderdi.

89'uncu dakikada kaleci Süleyman'ın vurduğu topu Ali kafasıyla Osman'ın önüne indirdi. Osman bir süre sürdüğü topu kaleci Utku'nun yanından ağlara gönderdi. 2-0.

Maçın orta hakemi Kutluhan Bilgiç'in 3 dakika uzattığı maçta başka gol olmadı. Anagold 24 Erzincanspor evinde Beşikaş'ı 2-0 mağlup etti. Beşiktaş, ilk maçı 3-0 kazandığı için adını son 16 takım arasına yazdırdı.





