Anagold 24 Erzincanspor- Ankara Demirspor: 1-0

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, ()
STAT 13 Şubat
HAKEMLER: Süleyman Abay(xx), Bahtiyar Birinci(xx), Mehmet Ali Akkor(xx)
ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR Bilal(xxx) - Erman(xxx)(Dk.78 Emircan xx), Erdi(xxx), Batuhan(xx) (Dk.82 Aybars x), Cebrail(xx)(Dk.72 Barış xx), Sefa(xxx), Ferhat(xx), Gökhan(xxx), Ufuk(xxx), Hüseyin(xxx), Serkan(xxx)
ANKARA DEMİRSPOR: Süleyman(x)-, Furkan(xx)(Dk.80 Bilal x), Adem(xx), Burak(xxx), Hüseyin(xx), Muhammed(xx) (Dk.71 Burak Aydın xx), Hasan(xx)(Dk.62 Umut x), Çınar(xx), Burak Öksüz(x), Sebahattin(xx), Kerem(xx)
SARI KARTLAR Serkan, Aybars, Erdi (Anagold 24 Erzincanspor) - Burak Sürmeli, Muhammed, Burak Öksüz, Burak Aydın (Ankara Demirspor)
GOLLER Dk. 25 Hüseyin(Anagold 24 Erzincanspor)
TFF 3'ncü Play-off Yarı Final müsabakasında Anagold 24 Erzincanspor sahasında Ankara Demirspor'u 1-0 mağlup etti.