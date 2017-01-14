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Anagold 24 Erzincanspor-Altay: 0-1

Coşkun MENEK/ERZİNCAN,() STAT: 13 Şubat Şehir Stadyumu HAKEMLER: Burak Pakkan (xx), Ejder Yapıcı (xx), İsmail Taygun Tasalı (xx) ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Bilal (xx)- Güney (xx) (Dk.62 Ahmet Güney x), Ahmet Kaan (xx), Erdi (xx), Aybars (xx) (Dk.72...

Anagold 24 Erzincanspor-Altay: 0-1

Coşkun MENEK/ERZİNCAN,()
STAT: 13 Şubat Şehir Stadyumu
HAKEMLER: Burak Pakkan (xx), Ejder Yapıcı (xx), İsmail Taygun Tasalı (xx)
ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Bilal (xx)- Güney (xx) (Dk.62 Ahmet Güney x), Ahmet Kaan (xx), Erdi (xx), Aybars (xx) (Dk.72 Cenk xx), Cebrail (xx), Emre (x) (Dk.32 dk. Alparslan xx), Yasin (xx), Safa (xx), Oğuz (xx), Ömer (xx)
ALTAY: Serkan (xxx)- Halil (xxx) (Dk.74 İbrahim Ferdi x), Murat (xxx), Erhan (xxx), Abdulkadir (xxx) (Dk.84 Hasan), Necdet (xx), Hikmet (xxx), Yolcu (xx) (Dk.62 İbrahim Akın x), Murat (xx), Halil (xxx), Atakan (xx)
GOL: Dk.56 Abdulkadir (Altay)
SARI KARTLAR: Ahmet Kaan, Safa, Ömer, Yasin, Bilal (Anagold 24 Erzincanspor), Murat, Yolcu, Erhan, İbrahim Akın (Altay)
SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ikinci devre ilk maçında Anagold 24 Erzincanspor kendi saha ve seyircisi önünde Altay'a 1-0 mağlup oldu. Çekişmeli geçen maçta, siyah bepyazlı ekibe üç puanı getiren golü 56'ncı dakikada Abdulkadir attı.

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