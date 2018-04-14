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Anadolu Yıldızlar Tekvando Türkiye Şampiyonası Samsun’da başladı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, () TÜRKİYE Tekvando Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando Türkiye Şampiyonası, Samsun’da başladı. Canik Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonaya 15...

Anadolu Yıldızlar Tekvando Türkiye Şampiyonası Samsun’da başladı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()

TÜRKİYE Tekvando Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando Türkiye Şampiyonası, Samsun’da başladı.
Canik Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonaya 15 ilden, yaklaşık 200 sporcu katıldı. Şampiyonanın açılışına Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Uzun, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, sporcular ve antrenörler katıldı. Açılışta konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, “Hepinizin amaçladığı gibi sahada başarıyı elde etmenin dışında, burada her şeyden önce güzel birkaç gün geçirmenizi, akabinde kazasız, belasız, yaralanmadan turnuvayı tamamlamanızı diliyorum. Sizleri ve ailelerinizi şimdiden tebrik ediyorum” dedi.
Şampiyona, 15 Nisan Pazar günü (yarın) yapılacak final müsabakalarının ardından sona erecek.

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