Anadolu Efes’te şampiyonluk coşkusu

Kadir GÜNEŞ - Mustafa KANLI / GAZİANTEP () - 35'inci Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesi için Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan maçı Anadolu Efes 79-74 kazanarak kupanın sahibi oldu ve büyük sevinç yaşadı.



Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 12’nci kez kazanan Anadolu Efes, bu kupayı en fazla müzesine götüren takım oldu. Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasında oynanan müsabakanın ardından Anadolu Efes'e kupasını Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu takdim etti.



"ÖNEMLİ OLAN KAZANMA ALIŞKANLIĞINI DEVAM ETTİRMEK"



Anadolu Efes'in takım kaptanı Doğuş Balbay, kazandıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, kazanma alışkanlıklarını devam ettirmek istediklerini belirtti.



Doğuş Balbay, "Bizim için önemli olan bu kazanma alışkanlığının umarım devamı gelir. İnşallah güzel bir şekilde sezona başlarız. Rakibi tebrik ederim çok iyi mücadele ettiler. Maç aslında basit hatalar yapılan bir maçtı. Her iki takımda yeni yeni tam takım çalışmaya başlıyor” dedi.



Kutlamaların ardından iki takımın başantrenörleri de açıklamalarda bulundu.



ERGİN ATAMAN: SEZONA KUPA İLE BAŞLADIK



Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko'yu yenip şampiyon oldukların maçın ardından sezona kupayla başladıklarını ifade etti.



Ataman, zor bir maçın ardından zafere ulaştıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Sezon başı olmasına rağmen iyi bir maç oldu bizim için. İlk yarı başa baş geçti. İkinci yarı ise aynı oyunumuzu savunmamızı sertleştirerek devam ettik. 3’üncü periyotta ciddi bir farka gittik. Son periyotta da bize yaklaşmalarına rağmen kazanmasını bildik. Sezona kupayla başladık" ifadelerini kullandı.



"TEK YOL HERKESİN İYİ ÇALIŞMASIDIR"



Fenerbahçe Beko Başatrenörü Zeljko Obradovic ise sezonun ilk resmi maçında zor bir karşılaşmaya çıktıklarını söyledi. Herkesin iyi çalışması gerektiğini ifade eden Obradovic, "Anadolu Efes'i tebrik ediyorum, bizden daha iyi oynadılar. Özellikle 3’üncü çeyrekte ciddi bir fark yedik. Son periyotta toparlasak da galip gelemedik. Bu tablo sezonun ne kadar zor geçeceğini gösteriyor. Milli takımlardan dolayı oyuncularımızın çoğu yoktu. Adaptasyon sürecine ihtiyaç vardı. Tek yol herkesin iyi çalışmasıdır" ifadelerini kullandı.