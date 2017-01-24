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Anadolu Efes, yarın Darüşşafaka Doğuş'u ağırlayacak

İSTANBUL,() - ANADOLU Efes, Turkish Airlines Euroleague 19. hafta karşılaşmasında yarın Darüşşafaka Doğuş'u konuk edecek. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 21.30'da başlayacak. Avrupa arenasındaki 575. maçına çıkacak...

Anadolu Efes, yarın Darüşşafaka Doğuş'u ağırlayacak

İSTANBUL,() - ANADOLU Efes, Turkish Airlines Euroleague 19. hafta karşılaşmasında yarın Darüşşafaka Doğuş'u konuk edecek. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 21.30'da başlayacak.

Avrupa arenasındaki 575. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 574 karşılaşmada 322 galibiyet ve 252 yenilgi aldı.

Anadolu Efes ile Darüşşafaka Doğuş Avrupa kupalarında bugüne kadar üç kez karşılaşırken, Turkish Airlines Euroleague'de oynanan üç karşılaşmada da Anadolu Efes sahadan galibiyet ile ayrıldı. İki ekibin Euroleague'in ilk yarısındaki randevusunda Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmada takımımız sahadan 84-79'luk galibiyet ile ayrılmıştı.

Euroleague'de 18. haftanın ardından Anadolu Efes, 8 galibiyet ve 10 mağlubiyet ile 10. sırada, Darüşşafaka Doğuş ise 10 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile 8. sırada yer alıyor.

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