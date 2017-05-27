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Anadolu Efes yarı finalde

Anadolu Efes: 87 - Galatasaray Odeabank: 76 İSTANBUL, () Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Galatasaray Odeabank'ı 87-76 mağlup eden Anadolu Efes, seride durumu 2-1'e getirerek yarı finale yükseldi...

Anadolu Efes yarı finalde

Anadolu Efes: 87 - Galatasaray Odeabank: 76

İSTANBUL, ()

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Galatasaray Odeabank'ı 87-76 mağlup eden Anadolu Efes, seride durumu 2-1'e getirerek yarı finale yükseldi ve Beşiktaş Sompo Japan'in rakibi oldu.
Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan maçta Anadolu Efes, ilk periyodu 24-17, devreyi de 48-40 üstün kapattı. 3. periyodu da 69-55 önde geçen Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı 87-76 yendi ve adını yarı finale yazdırdı. Anadolu Efes, yarı finalde Beşiktaş Sompo Japan ile karşılaşacak.
 

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