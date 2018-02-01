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Anadolu Efes - Valencia: 82-66

İSTANBUL, () SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Matej Boltauzer, Spiros Gkontas, Mehdi Difallah ANADOLU EFES: McCollum 24, Douglas 2, Dragic 18, Brown 10, Dunston 8, Simon 5, Doğuş Balbay, Birkan Batuk, Motum 11, Stimac 4 VALENCIA: Martinez 7, Doornekamp...

Anadolu Efes - Valencia: 82-66

İSTANBUL, ()

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Matej Boltauzer, Spiros Gkontas, Mehdi Difallah
ANADOLU EFES: McCollum 24, Douglas 2, Dragic 18, Brown 10, Dunston 8, Simon 5, Doğuş Balbay, Birkan Batuk, Motum 11, Stimac 4
VALENCIA: Martinez 7, Doornekamp 6, Abalde 9, Thomas 6, Pleiss 10, Sastre 6, Hlinason, Green 18, Puerto 4
1'İNCİ PERİYOT: 23-19
İLK YARI: 43-31
3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-53
5 FAUL ALAN: 38.13 Simon (Anadolu Efes)
THY Avrupa Ligi 21'inci hafta maçında Anadolu Efes, sahasında İspanya'nın Valencia takımını 82-66 mağlup etti.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan temsilcimiz Anadolu Efes, ilk periyodu 23-19 önde geçti. 2'nci periyotta farkı açan İstanbul ekibi, devreye 43-31 önde girdi.
3'üncü periyodu 63-53'le geçen Anadolu Efes, maçın final çeyreğinde de üstünlüğü bırakmadı ve parkeden 82-66 galip ayrıldı.
Son sırada yer alan lacivert-beyazlılar, bu sonuçla 6'ncı galibiyetini alırken, Valencia ise 14'üncü kez sahadan boynu bükük ayrıldı.

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