Anadolu Efes - Trabzonspor: 98 - 91

İSTANBUL,()

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Alper Özgök, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

ANADOLU EFES: Douglas 6, Weems 26, Dunston 6, Brown 4, Birkan Batuk 14, Motum 19, McCollum 15, Doğuş Balbay 8,

TRABZONSPOR: Heslip 19, Vasiliauskas 18, Harris 14İ Obekpa 7, Ozan Anton Odabaşı 10, Eldridge 21, Alper Saruhan, Bora Hun Paçun 2

1'İNCİ PERİYOT: 17-26

DEVRE: 46-51

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-68

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci haftasında Anadolu Efes sahasında Trabzonspor'u 98-91 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 26 sayıyla Anadolu Efes'te Sonny Weems oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes 14'üncü galibiyetini alırken, Trabzonspor ise 13'üncü kez mağlup oldu.

