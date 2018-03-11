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Anadolu Efes - Trabzonspor: 98 - 91

İSTANBUL,() SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Alper Özgök, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu ANADOLU EFES: Douglas 6, Weems 26, Dunston 6, Brown 4, Birkan Batuk 14, Motum 19, McCollum 15, Doğuş Balbay 8,  TRABZONSPOR: Heslip 19, Vasiliauskas...

Anadolu Efes - Trabzonspor: 98 - 91

İSTANBUL,()

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Alper Özgök, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
ANADOLU EFES: Douglas 6, Weems 26, Dunston 6, Brown 4, Birkan Batuk 14, Motum 19, McCollum 15, Doğuş Balbay 8, 
TRABZONSPOR: Heslip 19, Vasiliauskas 18, Harris 14İ Obekpa 7, Ozan Anton Odabaşı 10, Eldridge 21,  Alper Saruhan, Bora Hun Paçun 2
1'İNCİ PERİYOT: 17-26
DEVRE: 46-51
3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-68

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci haftasında Anadolu Efes sahasında Trabzonspor'u 98-91 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 26 sayıyla Anadolu Efes'te Sonny Weems oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes 14'üncü galibiyetini alırken, Trabzonspor ise 13'üncü kez mağlup oldu.
 

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