Anadolu Efes - TOFAŞ: 81-58

İSTANBUL-
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Halil Baldemir, İbrahim Altıntaş
Anadolu Efes: Granger 11, Paul 8, Cedi Osman 9, Brown 7, Dunston 4, Can Maxim Mutaf 16, Heurtel 12, Doğuş Balbay 2, Kirk 8, Samet Geyik, Berk Demir 2, Oğulcan Baykan 2
TOFAŞ: Barış Ermiş 12, Crocker 4, Meija 11, Copeland 5, Kaya Peker 2, Ivanov 14, Palacios 2, Kadir Bayram 2, Yiğit Arslan 2, Berkan Durmaz, Muhsin Yaşar 2, Caner Topaloğlu 2
1. Periyot: 19-9
Devre: 40-24
3. Periyot: 67-48
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta maçında Anadolu Efes, TOFAŞ'ı 81-58 yendi. Bu sonuçla Anadolu Efes ligde 18. galibiyetini alırken, TOFAŞ ise 11. kez mağlup oldu.