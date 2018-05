Anadolu Efes'ten Serik'te basketbol kampı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde Anadolu Efes Spor Kulübü'nün organizasyonunda Haziran-Temmuz döneminde basketbol kampı yapılacak. Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, "Hedefimiz her zaman daha iyi ve daha güçlü bir basketbol takımı yaratmak. Bunun doğru yolunun bu yaz kampları olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Anadolu Efes Spor Kulübü'nün Antalya'nın Serik ilçesinde 4 ayrı etapta düzenleyeceği ve 2002- 2009 doğumlu erkek sporcuların katılabileceği basketbol kampı Belek turizm merkezindeki Gloria Sport Arena'da yapılacak. Anadolu Efes'in altyapı antrenörlerinin koordinatörlüğünde 18- 23 Haziran, 25- 30 Haziran, 2- 7 Temmuz ve 9- 14 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve 80'er kişinin bulunacağı etaplarda oyuncu taramasının da yapılacağı kampa ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, Gloria Sports Arena İşletme Müdür Yardımcısı Görkem Dönmez ve Smart Casual Event Genel Müdürü Mert Osman Can katıldı.

Alper Yılmaz, basketbolun yaygınlaşması, gelişmesi ve sevilmesini istediklerini belirterek, Türkiye'de basketbola öncülük yapan bir kulüp olduklarını söyledi. Türk gençlerinin spor yapmasını ve kendilerini uluslararası organizasyonlarda kanıtlamasını sağladıklarını aktaran Yılmaz, "Altyapı antrenörlerimizi yaz kampları boyunca Gloria Sports Arena'ya göndereceğiz. Onların deneyimlerinden yeni arkadaşlarımızın yararlanmasını, antrenörlerimizin koordinatörlüğünde iyi bir basketbol eğitimi almalarını istiyoruz. Kulübümüzün altyapısına ve ileride A takımımıza kazandırabileceğimiz yeteneklerin çıkması, hatta bu yeteneklerin 2020 ve daha sonraki olimpiyatlarda ülkemizin milli takımında yer alması bizim için çok sevindirici olur. Hedefimiz her zaman daha iyi ve daha güçlü bir basketbol takımı yaratmak. Bunun doğru yolunun bu yaz kampları olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Görkem Dönmez, Anadolu Efes Kulübü ile basketbol yaz kampları konusunda yaptıkları işbirliğinin çok olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını vurguladı. Dönmez, 105 bin metrekarelik alanda 50'den fazla spor branşı için kamp imkanı sunduklarını da anlatarak, "Açıldığından beri 91 ülkeden 15 binden fazla misafir ağırladık. 2016- 2017'de Gloria Sports Arena'yı tercih eden 57 sporcumuz ve 13 takımımız olimpiyat, Avrupa ve dünya şampiyonalarında toplam 86 madalya almıştır. Hedefimiz 5'inci yılımıza gireceğimiz 2020'deki Tokyo Olimpiyatları'na kadar 200 madalyaya ulaşmak" diye konuştu.

Mert Osman Can da projeyle Anadolu Efes'in sportif bilgi birikimi, Gloria Sports Arena'nın misafirperverliğini bir araya getireceklerini kaydetti.

