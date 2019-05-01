Anadolu Efes'te Dörtlü Final coşkusu

Ata SELÇUK - Gökhan HEBEPCİ / İSTANBUL () - THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi 5'inci ve son maçında Barcelona Lassa'yı 80-71 mağlup ederek seride durumu 3-2'ye getiren ve Dörtlü Final'e yükselen Anadolu Efes'te büyük coşku yaşandı. Anadolu Efes bu sonuçla, İspanya'da 17-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Dörtlü Final'de Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. EuroLeague tarihinde Final Four organizasyonuna katılan ilk Türk takımı olan Anadolu Efes, bu önemli başarıyı üçüncü kez elde etmiş oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadele sonrası büyük sevinç yaşayan oyuncular, teknik heyet ve taraftarlar zaferi doyasıya kutladı. Başantrenör Ergin Ataman müsabaka sonrasında herkesi tek tek tebrik etti. Soyunma odasına giden oyuncular ve teknik heyet burada da büyük coşku yaşarken, konuşma yapan başantrenör Ergin Ataman oyuncularını kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ergin Ataman'ın sevinci ve oyuncularını tebrik etmesi

- Oyuncuların soyunma odasındaki coşkusu

- Ergin Ataman'ın konuşması

- Oyuncuların tezahüratları

- Genel detaylar

Haber Kodu : 190501294