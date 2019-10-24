Anadolu Efes - Real Madrid: 76-60

İSTANBUL () -

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Luigi Lamonica (İtalya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Milan Nedovic (Slovenya)

ANADOLU EFES: Larkin 9, Micic 12, Simon 17, Peters, Dunston 17, Singleton 13, Doğuş Balbay, Pleiss, Anderson 2, Beaubois 6

REAL MADRİD: Campazzo 5, Rudy Fernandez 9, Randolph 6, Taylor, Tavares, Llull 14, Causer, Carroll 6, Mickey 10, Deck 10, Laprovittola

1'İNCİ PERİYOT: 15-11

DEVRE: 29-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-50

Turkish Airlines Euroleague 4'üncü hafta maçında Anadolu Efes, evinde İspanya temsilcisi Real Madrid'i 76-60 mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes, Euroleague'deki üçüncü galibiyetini alırken Real Madrid 2'nci mağlubiyetini yaşadı. Lacivert-beyazlılarda Bryant Dunston ve Krunoslav Simon 17'şer sayı ile maçın en skorerleri olarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Anadolu Efes, Eurolegue 5'inci hafta maçında 29 Ekim Salı günü Kızılyıldız'ı konuk edecek.