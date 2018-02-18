Anadolu Efes, PTT Erkekler Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,() -

Anadolu Efes, TOFAŞ'ı 78-61 yenerek PTT Erkekler Türkiye Kupası'nı 11'inci kez müzesine götürdü.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan final karşılaşması sonrası yapılan törende Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü

Kenan Bozgeyik kupayı Anadolu Efes kaptanı Doğuş Balbay'a verdi. TOFAŞ'a ise ödüllerini TBF Başkan Vekili Methi Bengisu ile PTT Genel Müdür Yardımcısı Adil Zembat takdim etti.

Anadolu Efesli oyuncu Krunoslav Simon TOFAŞ karşısında bulduğu 19 sayının yanı sıra 5 ribaunt ve 7 asistlik performans ile maçın en değerli (MVP) oyuncusu oldu. Simon'a ödülünü PTT Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Canbolat verdi.

(FOTOĞRAFLI)