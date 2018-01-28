Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka: 89 - 77

İSTANBUL,()
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Erşan Kartal, Mehmet Karabilecen, Semih Vural
ANADOLU EFES: McCollum 16, Doğuş 2, Birkan, Onuralp, Motum 19, Stimac 19, Douglas 13, Dragic 13, Dunston 7
PINAR KARŞIYAKA: Berk Uğurlu 10, Metin 12, Waters 7, Banic 2, Mert, Wood 9, Kennedy 21, Jones 10, Erdi, Görkem 6
1'İNCİ PERİYOT: 22-22
DEVRE: 42-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-49
5 FAUL ALAN: 29.43 Dominic Waters, 34.57 Jarrod Jones (Pınar Karşıyaka)
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı Pınar Karşıyaka'yı 89 - 77'lik sonuçla mağlup etti. Bu sonucun ardından Anadolu Efes 11'inci galibiyetini alırken, Pınar Karşıyaka ise 11'inci mağlubiyetini aldı.