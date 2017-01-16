Anadolu Efes oyuncuları, çikolata ve latte art atölyelerinde hünerlerini sergiledi

İSTANBUL, () Anadolu Efes oyuncuları, çikolata ve latte art atölyelerinde basketbolseverlerle birlikte hünerlerini sergiledi.

Anadolu Efes Spor Kulübü Mobil Uygulaması üzerinden 300 puan kazanan 20 taraftar, Spor Toto All Star organizasyonunda forma giyen Cedi Osman, Thomas Heurtel, Bryant Dunston ve Tyler Honeycutt dışındaki tüm oyuncularla Kahve Dünyası Veliefendi Fabrika Mağazası’nda bir araya geldi. Düzenlenen çikolata ve latte art atölyelerinde taraftarlarla birlikte hünerlerini sergileyen Anadolu Efes oyuncuları, daha sonra Spor Toto All Star maçını ve takım arkadaşları Tyler Honeycutt’ın kazandığı smaç yarışmasını basketbolseverlerle birlikte izledi.

(FOTOĞRAFLI)