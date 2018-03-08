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Anadolu Efes - Maccabi FOX Tel Aviv:  81 - 94

İSTANBUL,() SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Luigi Lamonica, Ioannis Foufis, Marko Juras ANADOLU EFES: McCollum 13, Doğuş, Brown 6, Birkan 5, Motum 4, Weems 21, Stimac 2, Douglas 14, Dunston 16 MACCABİ FOX TEL AVİV: Thomas 12, Mashour, Roll 16, Kane...

Anadolu Efes - Maccabi FOX Tel Aviv:  81 - 94

İSTANBUL,()

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Luigi Lamonica, Ioannis Foufis, Marko Juras
ANADOLU EFES: McCollum 13, Doğuş, Brown 6, Birkan 5, Motum 4, Weems 21, Stimac 2, Douglas 14, Dunston 16
MACCABİ FOX TEL AVİV: Thomas 12, Mashour, Roll 16, Kane 9, Tyus 8, Dibartolomeo 5, Cole 7, Bolden 5, Parakhouski 14, Jackson 18
1'İNCİ PERİYOT: 21-20 
DEVRE: 42-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-67 

THY Avrupa Ligi'nin 25'inci haftasında Anadolu Efes, sahasında Maccabi FOX Tel Aviv'e 94-81 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 21  sayıyla Anadolu Efes'ten Sonny Weems oldu. Bu sonuçla Anadolu Efes, 19'uncu mağlubiyetini alırken, İsrail temsilcisi ise 13'üncü galibiyetini elde etti.

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