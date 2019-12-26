Anadolu Efes - Maccabi FOX: 99-79

İSTANBUL ()

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Luigi Lamonica (İtalya), Carlos Peruga (İspanya), Petri Mantyla (Finlandiya)

ANADOLU EFES: Larkin 15, Micic 23, Singleton 3, Anderson, Pleiss 11, Simon 19, Sertaç Şanlı 4, Moerman 2, Beaubois 22, Peters, Doğuş Balbay

MACCABI FOX: Wilbekin 12, Bryant 7, Zoosman 5, Acy 4, Hunter 9, Sandy Cohen 3, Avdija 6, Caloiaro 10, Dorsey 8, Jake Cohen 15

1'İNCİ PERİYOT: 23-19

İLK YARI: 48-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 80-58

THY Avrupa Ligi 16'ncı hafta maçında Anadolu Efes, kendi sahasında İsrail'in Maccabi FOX takımını 99-79 mağlup ederek bu sezonki 13'üncü galibiyetini elde etti.

Rakibine 20 sayılık farkla mağlup olan Maccabi FOX ise 5'inci mağlubiyetini aldı.