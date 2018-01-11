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Anadolu Efes, Kızılyıldız'ı konuk edecek

İSTANBUL, () THY Avrupa Ligi 17'nci hafta karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes, yarın saat 20:30'da Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile karşılaşacak. Mücadele, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Avrupa Ligi'nde oynadığı son 6...

Anadolu Efes, Kızılyıldız'ı konuk edecek

İSTANBUL, ()

THY Avrupa Ligi 17'nci hafta karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes, yarın saat 20:30'da Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile karşılaşacak. Mücadele, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
Avrupa Ligi'nde oynadığı son 6 maçta yalnızca bir galibiyet alabilen Anadolu Efes, toplamda ise 16 maçta 4 galibiyet alabildi ve son sıraya demir attı. Ergin Ataman'ın öğrencileri, ligde ise 14 maçı geride bıraktı ve 9 kez galibiyete uzanan taraf oldu. Josh Adams'ı Beşiktaş Sompo Japan'a gönderen İstanbul ekibi, bir dönem NBA'de de forma giymiş olan Toney Douglas'ı renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi.
Deplasman ekibi Kızılyıldız ise Avrupa Ligi'nde çıktığı 16 maçta 7 galibiyet alırken, kendisine 11'inci sırada yer edindi. Sırbistan ekibi, ligde ise 15 maçta 12 galibiyet aldı.
İki takım arasında oynanan son maçta Kızılyıldız kendi sahasında Anadolu Efes'i 100-81 mağlup etmişti.

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