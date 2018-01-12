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Anadolu Efes - Kızılyıldız: 104-95

İSTANBUL, () SALON: Sinan Erdem Spor Salonu HAKEMLER: Miguel Perez, Spiros Gkontas, Amit Balak ANADOLU EFES: McCollum 20, Brown 10, Birkan, Motum 12, Stimac 2, Douglas 12, Dragic 24, Dunston 13, Simon 11 KIZILYILDIZ: Dangubic 8, Davidovac 10, Lazic...

Anadolu Efes - Kızılyıldız: 104-95

İSTANBUL, ()

SALON: Sinan Erdem Spor Salonu
HAKEMLER: Miguel Perez, Spiros Gkontas, Amit Balak
ANADOLU EFES: McCollum 20, Brown 10, Birkan, Motum 12, Stimac 2, Douglas 12, Dragic 24, Dunston 13, Simon 11
KIZILYILDIZ: Dangubic 8, Davidovac 10, Lazic 2, Feldeine 8, Jankovic 9, Rochestie 14, Lessort 11, Ennis 5, Jovanovic 13, Bjelica 15
1'İNCİ PERİYOT: 22-21
İLK YARI: 50-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 77-71
5 FAUL ALAN: 36.52 Simon (Anadolu Efes)

THY Avrupa Ligi 17'nci hafta mücadelesinde Anadolu Efes kendi sahasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı 104-95 mağlup etti.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan Anadolu Efes, ilk periyodu 22-21 önde geçti. 2'nci periyotta hücumdaki etkili oyununu sürdüren İstanbul ekibi, 50-46'lık üstünlükle soyunma odasına gitti.
3'üncü periyotta iyi oyununu sürdürerek final bölümüne 77-71 önde giren Anadolu Efes, son periyotta da skor üstünlüğünü bırakmadı ve parkeden 104-95 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte temsilcimiz 5'inci galibiyetine uzanırken, Kızılyıldız ise 10'uncu mağlubiyetini aldı.

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