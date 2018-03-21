Anadolu Efes - Khimki Moskova: 73-85

İSTANBUL,()

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Borys Ryzhyk, Olegs Latisevs, Michele Rossi

ANADOLU EFES: Sonny Weems 16, Bryant Dunston 19, Krunoslav Simon 6, Doğuş Balbay, Brock Motum 11, Errick McCollum 11, Derrick Brown 4, Vladimir Stimac 6, Birkan Batuk, Toney Douglas

KHİMKİ MOSKOVA: Alexey Shved 16, Malcolm Thomas 17, Anthony Gill 11, Stefan Markovic 3, James Anderson 4, Charles Jenkins 10, Egor Vyaltsev 13, Sergey Monya 3, Vyacheslav Zaytsev 2, Marko Todorovic 3, Thomas Robinson 3

1'İNCİ PERİYOT: 29-18

İLK YARI: 49-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-61

THY Avrupa Ligi 27'nci hafta müsabakasında temsilcimiz Anadolu Efes kendi sahasında Rusya'nın Khimki Moskova takımına 85-73 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Ergin Ataman'ın öğrencileri üst üste 6'ncı, toplamda ise 21'inci mağlubiyetini almış oldu.

Öte yandan bu karşılaşma, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kutlamalarına sahne oldu. Down sendromlu konuklar, Anadolu Efes oyuncuları için çıkış koridoru oluştururken Anadolu Efesli basketbolcular, sahaya özel konuklarının desteğini alarak çıktı.