Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR - Dolar 4.06 lirada, euro 4.98 lirada, Borsa düştü
Dolar 4.06 lirada, euro 4.98...
Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü...
İYİ Parti seçime girebilecek mi? İşte cevabı...
İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
Erdoğan, Erken seçi tarihini açıkladı

Anadolu Efes - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 86-67

İSTANBUL,() SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak ANADOLU EFES: Doğuş Balbay 8, Birkan Batuk, Simon 22, Motum 6, Dunston 14, Yiğitcan Saybir, Berk Demir, Brown 11, McCollum 11, Douglas 8, Onuralp Bitim 2, Muhaymin...

Anadolu Efes - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 86-67

İSTANBUL,()

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak
ANADOLU EFES: Doğuş Balbay 8, Birkan Batuk, Simon 22, Motum 6, Dunston 14, Yiğitcan Saybir, Berk Demir, Brown 11, McCollum 11, Douglas 8, Onuralp Bitim 2, Muhaymin Mustafa 4
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Thompson 9, Toolson 4, Uğur Dokuyan 4, Ayberk Olmaz 6, Buva 17, Buckner 21, Klobucar 5, Mert Çevik, Tevfik Akdamar, Gaffar Çetin 1, Bekir Karlı
1'İNCİ PERİYOT: 18-21
İLK YARI: 39-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-50

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 26'ncı haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 86-67 mağlup etti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314