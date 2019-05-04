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Anadolu Efes - İstanbul BBSK: 111-74

İSTANBUL () SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Özge Şentürk ANADOLU EFES: Larkin 16, Buğrahan Tuncer 13, Anderson 5, Yiğitcan Saybir 15, Pleiss 13, Doğuş Balbay 5, Metecan Birsen 10, Sertaç Şanlı, Beaubois 16, Onuralp...

Anadolu Efes - İstanbul BBSK: 111-74

İSTANBUL ()

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Özge Şentürk
ANADOLU EFES: Larkin 16, Buğrahan Tuncer 13, Anderson 5, Yiğitcan Saybir 15, Pleiss 13, Doğuş Balbay 5, Metecan Birsen 10, Sertaç Şanlı, Beaubois 16, Onuralp Bitim 10, Ömercan İlyasoğlu 5, Dunston 3
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Mehmet Yağmur 14, Heslip, Babic 13, Minchev 6, Ramazan Tekin 14, Bekir Sabri Karlı 2, Mert Gizir 9, Sabahattin Can Göndür 8, Mert Çevik 8
1'İNCİ PERİYOT: 28-19
İLK YARI: 50-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 91-53

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 29'uncu haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 111-74 yendi.

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