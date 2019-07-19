Anadolu Efes'in Euroleague fikstürü belli oldu

Anadolu Efes'in Turkish Airlines Euroleague 2019-2020 sezonu fikstürü belli oldu.

Lacivert-beyazlılar sezonun ilk 5 haftasında 4 iç saha maçına çıkacak. Anadolu Efes sezona 4 Ekim Cuma günü (yerel saat ile) 21.00'de Barcelona ile sahasında oynayacağı karşılaşma ile başlayacak. Euroleague'de iki Türk takımı Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'i karşı karşıya getirecek 13'üncü hafta mücadelesi ise 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te Ülker Sports Arena'da oynanacak. İki takım arasındaki ikinci maç ise Euroleague'in son haftasında 10 Nisan Cuma günü saat 20.30'da başlayacak.

Lacivert-beyazlıların maç programı şu şekilde:

1. hafta: Anadolu Efes - Barcelona (4 Ekim 2019, Cuma - 20:30)

2. hafta: Anadolu Efes - Alba Berlin (11 Ekim 2019, Cuma - 20:30)

3. hafta: Valencia Basket - Anadolu Efes (18 Ekim 2019, Cuma - TSİ 22:00)

4. hafta: Anadolu Efes - Real Madrid (24 Ekim 2019, Perşembe - 20:30)

5. hafta: Anadolu Efes - Kızılyıldız (29 Ekim 2019, Salı - 20:30)

6. hafta: Panathinaikos Opap - Anadolu Efes (31 Ekim 2019, Perşembe - TSİ 22:00)

7. hafta: Olympiacos - Anadolu Efes (7 Kasım 2019, Perşembe - TSİ 22:00)

8. hafta: Anadolu Efes - Zenit St Petersburg (14 Kasım 2019, Perşembe - 20:30)

9. hafta: LDLC Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes (19 Kasım 2019, Salı - TSİ 22:45)

10. hafta: AX Armani Exchange Milan - Anadolu Efes (22 Kasım 2019, Cuma - TSİ 22:45)

11. hafta: Anadolu Efes - Bayern Münih (29 Kasım 2019, Cuma - 20:30)

12. hafta: Baskonia Vitoria Gasteiz - Anadolu Efes (6 Aralık 2019, Cuma - TSİ 23:00)

13. hafta: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes (12 Aralık 2019, Perşembe - 20:45)

14. hafta: Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes (17 Aralık 2019, Salı - TSİ 21:00)

15. hafta: Anadolu Efes - CSKA Moskova (20 Aralık 2019, Cuma - 20:30)

16. hafta: Anadolu Efes - Maccabi Fox Tel Aviv (26 Aralık 2019, Perşembe - 20:30)

17. hafta: Anadolu Efes - Khimki (3 Ocak 2020, Cuma - 20:30)

18. hafta: Barcelona - Anadolu Efes (10 Ocak 2020, Cuma - TSİ 23:00)

19. hafta: Anadolu Efes - AX Armani Exchange Milan (14 Ocak 2020, Salı - 20:30)

20. hafta: Anadolu Efes - LDLC Asvel Villeurbanne (17 Ocak 2020, Cuma - 20:30)

21. hafta: Real Madrid - Anadolu Efes (24 Ocak 2020, Cuma - TSİ 23:00)

22. hafta: Kızılyıldız - Anadolu Efes (31 Ocak 2020, Cuma - TSİ 21:00)

23. hafta: CSKA Moskova - Anadolu Efes (4 Şubat 2020, Salı - TSİ 20:00)

24. hafta: Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas (6 Şubat 2020, Perşembe - 20:30)

25. hafta: Bayern Münih - Anadolu Efes (21 Şubat 2020, Cuma - TSİ 22:30)

26. hafta: Alba Berlin - Anadolu Efes (27 Şubat 2020, Perşembe - TSİ 22:00)

27. hafta: Maccabi Fox Tel Aviv - Anadolu Efes (4 Mart 2020, Çarşamba - TSİ 22:05)

28. hafta: Anadolu Efes - Olympiacos (6 Mart 2020, Cuma - 20:30)

29. hafta: Anadolu Efes - Valencia Basket (12 Mart 2020, Perşembe - 20:30)

30. hafta: Anadolu Efes - Baskonia Vitoria Gasteiz (20 Mart 2020, Cuma - 20:30)

31. hafta: Zenit St Petersburg - Anadolu Efes (25 Mart 2020, Çarşamba - TSİ 20:00)

32. hafta: Anadolu Efes - Panathinaikos Opap (27 Mart 2020, Cuma - 20:30)

33. hafta: Khimki - Anadolu Efes (3 Nisan 2020, Cuma - TSİ 20:00)

34. hafta: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko (10 Nisan 2020, Cuma - 20:30)