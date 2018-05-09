Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol: 94-87

İSTANBUL,()
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Can Mavisu
ANADOLU EFES: Doğuş Balbay 10, Weems 2, Simon 20, Motum 25, Dunston 13, Birkan Batuk 6, Stimac 4, Douglas 14
GAZİANTEP BASKETBOL: Miller 20, Armand 25, Erol Can Çinko 2, Balazic 9, Carter 16, Orhan Hacıyeva 6, Murphy, Can Uğur Öğüt 2, Freimanis 7
1'İNCİ PERİYOT: 22-29
İLK YARI: 47-53
3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-69
5 FAUL ALAN: 28.52 Douglas, 39.36 Dunston, 39.54 Weems (Anadolu Efes)
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 29'uncu hafta maçında Anadolu Efes kendi sahasında Gaziantep Basketbol'u 94-87 yendi.