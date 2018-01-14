Anadolu Efes - Galatasaray Odeabank maçının ardından

Oktay Mahmuti: "Bu yola beraber girdik"

Ergin Ataman: "Zor bir maç olacağını bekliyordum"

Olgucan KALKAN - Ata SELÇUK / İSTANBUL, ()

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci haftasında Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı 76-68 mağlup etti. Mücadelenin ardından iki takımın başantrenörleri ve oyuncular basın toplantısına katıldı.

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Oktay Mahmuti, "İyi mücadele ettik. Maçtan kopmadık son topa kadar geldik. Bunu alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Sakatlarımız var, verim alamadığımız oyuncular var. Zor bir süreçteyiz. Daha çok çalışarak, daha iyi yerlere geleceğiz. Bu kolay olmayacak ancak bu yola beraber girdiysek, hep beraber mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mahmuti transfer ile ilgili gelen bir soruya ise "İhtiyacımız var. Yönetimle konuşup bunun kararını vereceğiz" yanıtını verdi.

Galatasaray Odeabank'ın genç oyuncularından Ege Arar, "Takım olarak iyi mücadele ettik. Takımca kenetlenmeye başladık. İyi oynadığımızı düşünüyorum, Efes de gayet iyi oynadı, onları da tebrik ediyorum" dedi.

ERGİN ATAMAN: "ZOR BİR MAÇ OLACAĞINI BEKLİYORDUM"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ise zor bir maç olacağını beklediklerini belirterek, "Galatasaray kapasiteli bir takım. Tecrübeli Türk oyuncuları var. Ama sezon başından beri şanssızlıkları, ufak detaylarla maçlar kaybediyorlar. Mahmuti gibi kariyerli ve disiplinli bir hocanın takımın başına gelmesiyle Galatasaray'ın reaksiyon göstereceğini biliyorduk. 3'üncü periyotta kendi oyunumuzu oynadık ve rakibin direncini kırdık. Galatasaray geri adım atmadı. Eskiden Galatasaray geri adım atıyodu, bugün atmadı" diye konuştu.

"GALATASARAY'A RAKİP OLMAK BENİM ADIMA KOLAY DEĞİLDİ"

Bugün kısalardan beklediği performansı alamadığını söyleyen Ataman, "Bugün kısalarımız çok kötü oynadı. McCollum, Simon ve Douglas yüzdesiz oynadı ama uzunlarımız iyi skor üretti. Takım savunmasını iyi yaptık ve değerli bir galibiyet aldık. Benim için kolay bir maç değildi. 5 yıllık Galatasaray kariyerimin ardından ilk kez onlara rakip olmak kolay değildi. Eminim Oktay için de kolay değildi. 2 gün önce takımın başına geçti ve bir derbiye çıktı. Güzel bir maç oldu, umarım izleyenler de keyif almıştır" diyerek sözlerini noktaladı.

Anadolu Efesli Birkan Batuk ise "Zor bir maç oynadık. Galatasaray'ın koçunun değişmesi bizim işimizi de zorlaştırdı. Türkiye Kupası'na katılmak için önemli bir maçtı. Maçın başından sonuna kadar iyi oynadık. Farkı açsak da, Galatasaray hatalarımızla geri gelmeyi başardı. Maç sonunda iyi savunma yaparak galibiyeti aldık. Umarım önümüzdeki maçlarda da iyi sonuçlar alırız" dedi.

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