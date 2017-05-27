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Anadolu Efes - Galatasaray Odeabank maçı için 703 bilet satıldı

İSTANBUL, () - ANADOLU Efes ile Galatasaray Odeabank arasında bugün oynanacak Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçı için saat 19.00'a kadar 703 bilet satıldığı açıklandı. Anadolu Efes'in ev sahipliğinde...

Anadolu Efes - Galatasaray Odeabank maçı için 703 bilet satıldı

İSTANBUL, () - ANADOLU Efes ile Galatasaray Odeabank arasında bugün oynanacak Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçı için saat 19.00'a kadar 703 bilet satıldığı açıklandı.
Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Abdi İpekçi Spor Salonu'nda bugün oynanacak maç öncesi her iki kulüp arasında bilet gerginliği yaşanırken, Anadolu Efes Kulübü, 7 bin 800 biletin satışa çıkarıldığını ve bugün saat 19.00'a kadar  toplam 703 bilet satışı yapıldığını bildirdi. Maç biletlerinin satışının, karşılaşmanın devre arasına kadar Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki Tixbox gişesinden sürdürüleceği belirtildi.
Galatasaray Başantrenörü Ergin Ataman, seride oynanan ikinci maçın ardından "Cumartesi günü 10 bin taraftarımızla kazanacağız" açıklamasını yaparken, Anadolu Efes Sportif Direktörü Alper Yılmaz ise, "Anadolu Efes tarafına hiçbir Galatasaraylı giremez" ifadesini kullanmıştı.

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