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Anadolu Efes - Galatasaray Odeabank: 80-77

İSTANBUL- Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Murat Biricik, Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök Anadolu Efes: Granger 8, Paul 18, Cedi Osman 14, Brown 9, Dunston 7, Thomas 4, Doğuş Balbay 4, Heurtel 16, Mutaf Galatasaray Odeabank: Fitipaldo 16, Micov 12,...

Anadolu Efes - Galatasaray Odeabank: 80-77

İSTANBUL-

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Murat Biricik, Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök

Anadolu Efes: Granger 8, Paul 18, Cedi Osman 14, Brown 9, Dunston 7, Thomas 4, Doğuş Balbay 4, Heurtel 16, Mutaf

Galatasaray Odeabank: Fitipaldo 16, Micov 12, Ege Arar, Sinan Güler 15, Tyus, Schilb 12, Pleiss 22, Can Korkmaz, Orhan Haciyeva, Daye, Göksenin Köksal

1. Periyot: 16-17

Devre: 28-40

3. Periyot: 56-54

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray Odeabank'ı konuk eden Anadolu Efes, karşılaşmayı 80-77 kazandı. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, ligdeki 12. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Odeabank, 6. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

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