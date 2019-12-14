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Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko: 79-66

Sezer AFŞAR / İSTANBUL, () - SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Serkan Emlek, Yener Yılmaz, Özlem Yalman ANADOLU EFES:  Larkin 14, Micic 15, Simon 16, Singleton 14, Pleiss 10, Buğrahan Tuncer 10, Sertaç Şanlı, Doğuş Balbay, Tolga Geçim FENERBAHÇE...

SPOR 14.12.2019, 19:31
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko: 79-66

Sezer AFŞAR / İSTANBUL, () -
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Serkan Emlek, Yener Yılmaz, Özlem Yalman
ANADOLU EFES:  Larkin 14, Micic 15, Simon 16, Singleton 14, Pleiss 10, Buğrahan Tuncer 10, Sertaç Şanlı, Doğuş Balbay, Tolga Geçim
FENERBAHÇE BEKO: Sloukas 4, De Colo 17, Kalinic 4, Williams 7, Ahmet Düverioğlu 8, Ali Muhammed 3, Melih Mahmutoğlu 10, Berkay Candan 5, Westermann 8, Egehan Arna
1'İNCİ PERİYOT: 17-14
İLK YARI: 35-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-44
ING Basketbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 79-66 mağlup ederek 11'inci galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.
Karşılaşmaya Anadolu Efes, Larkin, Micic, Simon, Singleton ve Pleiss ilk beşiyle başlarken; konuk ekip Fenerbahçe Beko'nun ilk beşi ise Sloukas, De Colo, Kalinic, Williams ve Ahmet'ten oluştu.
Maça iki takımda hücumda top kayıplarıyla başlarken, ilk 3 dakika Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğü ile geçildi. Bu dakikadan sonra hücumda Larkin ile etkili olan ev sahibi ekip, periyodun son üç dakikasına 2 sayı farkla önde girdi: 12-10. Kalan bölümde Fenerbahçe Beko serbest atış çizgisinden sayılar bulurken, ilk periyodu Anadolu Efes, 17-14 önde kapattı.
2'nci periyoda Fenerbahçe Beko hücumda daha etkili başlarken, savunmada da rakibine kolay sayı şansı tanımadı. Sarı-lacivertli ekip, periyodun bitimine 4:48 kala Williams'tan bulduğu basketle 26-25 öne geçti. Anadolu Efes, Simon'un üç sayılık basketi ve ardından gelen serbest atış isabetiyle 2:30 kala 32-30 öne geçti. Kalan dakikalarda iki takım da skor üretme konusunda sıkıntı yaşarken, ilk yarıyı ev sahibi ekip 35-34 önde kapattı.
3'üncü periyoda Anadolu Efes, önce Singleton'ın üç sayılık ardından Micic'in iki sayılık isabetleriyle başlarken 8:58 kala farkı 6'ya çıkardı: 40-34. Fenerbahçe Beko, bu periyottaki ilk sayılarını 7:45 kala De Colo'nun üç sayılık isabetiyle buldu: 43-37.  Bu periyotta üç sayı çizgisinin gerisinden iyi yüzde yakalayan Efes, önce Simon sonrasında ise Micic'in üçlükleriyle farkı çift haneye çıkardı: 53-42. Kalan dakikalarda rakibine sadece 2 sayı şansı tanıyan Anadolu Efes, son periyoda 61-44 önde girdi. 
Son periyoda da etkili başlayan ev sahibi ekip, 7:35 kala Buğrahan'dan bulduğu üç sayılık basketle farkı 20'ye çıkardı: 68-48. Fenerbahçe Beko, periyodun bitimine 2:23 kala Westermann'dan bulduğu üç sayılık basketle farkı 13'e indirdi: 75-62.  Kalan dakikalarda oyunda üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, mücadeleden de 79-66 galip ayrıldı.

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