Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko: 56-73

İSTANBUL ()
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Zafer Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli
ANADOLU EFES: Micic 16, Doğuş Balbay 4, Simon 2, Moerman 3, Dunston 6, Larkin 7, Yiğitcan Saybir, Metecan Birsen 5, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı 10, Buğrahan Tuncer 3, Ömer Can İlyasoğlu
FENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed 22, Melih Mahmutoğlu 17, Guduric 6, Kalinic 9, Melli 2, Ahmet Düverioğlu 10, Sinan Güler 4, Sloukas 3, Barış Hersek, Egehan Arna
1'İNCİ PERİYOT: 10-18
İLK YARI: 32-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 36-62
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 73-56 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.
Eşleşmenin ikinci maçı, 11 Haziran Salı günü Anadolu Efes ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.