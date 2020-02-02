Anadolu Efes, evinde galip

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı

ANADOLU EFES: Larkin 12, Beaubois 12, Singleton 18, Pleiss 18, Anderson 14, Sertaç Şanlı, Doğuş Balbay 3, Buğrahan Tuncer 6, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim

TEKSÜT BANDIRMA: Smith 8, Şehmus Hazer 3, Kalinoski 9, Terry 12, Hummer 10, Furkan Haltalı 5, Alperen Şengün 5, Rıdvan Öncel 10, Prewitt 10

1'İNCİ PERİYOT: 26-18

İLK YARI: 35-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-56

ING Basketbol Süper Ligi 18'inci hafta karşılaşmasında lider Anadolu Efes, sahasında Teksüt Bandırma'yı 83-72 yenerek 16'ncı galibiyetini elde etti ve liderliğini sürdü. Teksüt Bandırma ise bu sonucun ardından 9'uncu mağlubiyetini aldı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci haftasında Anadolu Efes, Teksüt Bandırmayı konuk etti. Mücadeleye hücumda etkili başlayan ev sahibi ekip, 26 sayı ürettiği ilk periyodu 8 sayı farklı önde kapattı: 26-18. 2'nci periyotta toparlanan Teksüt Bandırma, ilk yarıyı 36-35 önde kapattı. 3'üncü periyotta her iki takım da hücumda sayı üretme konusunda sıkıntı yaşamazken karar çeyreğine Efes, 59-56 önde girdi. Son periyotta farkı daha da açan ev sahibi ekip, mücadeleden 83-72 galip ayrıldı ve liderliğini sürdürdü.

Ev sahibi ekipte Singleton ve Pleiss 18 sayı üretirken, Teksüt Bandırma da ise Terry 12 sayıyla mücadele etti.