Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Rusya'da yolcu uçağı düştü, 71 kişi vardı
Rusya'da yolcu uçağı düştü
TSK açıkladı: Afrin'den bir acı haber daha
Afrin'den bir acı haber daha
'Zeytin Dalı Harekâtı'nın 22'nci gününde acı haber: 11 şehit
Afrin'den acı haber: 11 askerimiz...
Atak Helikopteri düştü 2 Şehit
Helikopter düştü 2 Şehit

Anadolu Efes - Eskişehir Basket: 89 - 77

İSTANBUL,() SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Emin Moğulkoç xx, İsmail Aydın xx, Ahmet Tatlıcı xx ANADOLU EFES: McCollum xxx 21, Doğuş x 2, Brown xx 4, Birkan Batuk x, Motum xxx 25, Dragic xxx 13, Dunston xxx 14, Simon xx 10 ESKİŞEHİR BASKET:...

Anadolu Efes - Eskişehir Basket: 89 - 77

İSTANBUL,()

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Emin Moğulkoç xx, İsmail Aydın xx, Ahmet Tatlıcı xx
ANADOLU EFES: McCollum xxx 21, Doğuş x 2, Brown xx 4, Birkan Batuk x, Motum xxx 25, Dragic xxx 13, Dunston xxx 14, Simon xx 10
ESKİŞEHİR BASKET: Berkay x 2, Yunus xx 11, Baron xxx 18, Duncan x 3, Buğrahan Tuncer xxx 12, Caner Erdeniz x 2, Rowland xx 6, Doğukan x, Kravtsov xxx 23, Doğan Şenli x
1'İNCİ PERİYOT: 26-22 
DEVRE: 48-37 
3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-65

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci haftasında Anadolu Efes, Eskişehir Basket'i 89-77'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes parkeden 12'nci kez galip ayrılırken, Eskişehir Basket ise 8'nci mağlubiyetini aldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314