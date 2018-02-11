Anadolu Efes - Eskişehir Basket: 89 - 77

İSTANBUL,()
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Emin Moğulkoç xx, İsmail Aydın xx, Ahmet Tatlıcı xx
ANADOLU EFES: McCollum xxx 21, Doğuş x 2, Brown xx 4, Birkan Batuk x, Motum xxx 25, Dragic xxx 13, Dunston xxx 14, Simon xx 10
ESKİŞEHİR BASKET: Berkay x 2, Yunus xx 11, Baron xxx 18, Duncan x 3, Buğrahan Tuncer xxx 12, Caner Erdeniz x 2, Rowland xx 6, Doğukan x, Kravtsov xxx 23, Doğan Şenli x
1'İNCİ PERİYOT: 26-22
DEVRE: 48-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-65
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci haftasında Anadolu Efes, Eskişehir Basket'i 89-77'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes parkeden 12'nci kez galip ayrılırken, Eskişehir Basket ise 8'nci mağlubiyetini aldı.