Anadolu Efes'e anlamlı ödül

EuroLeague'in kurumsal sosyal sorumluluk programı One Team kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirildiği One Team Ödülleri'nde üst üste üç yıldır finale kalan Anadolu Efes, Altın Ödül'ün sahibi oldu.Anadolu Efes'in kazandığı birincilik ödülü, aynı zamanda Türk basketbol tarihindeki ilk One Team Altın Ödülü oldu. Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, Türkiye'ye kurumsal sosyal sorumluluk projeleri alanında altın ödül kazandırdıkları için çok gururlu olduklarını söyledi.PROJEYE 16 ÖZEL SPORCU KATILDITürkiye'ye 'One Team Altın Ödülü' kazandıran projeye, 15-22 yaş aralığındaki 16 özel sporcu katıldı. Katılımcıların kişisel ve sosyal gelişimlerine önemli katkılarda bulunan ve 8 hafta süren çalışmalar Beylikdüzü Aydın Örs Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Anadolu Efes Spor Kulübü One Team Elçisi Sertaç Şanlı'nın da özel sporcular ile bir araya geldiği projede iletişim kurma, sosyalleşme, takım çalışması, paylaşma ve spor yapma alışkanlığı kazanma gibi konularda eğitimler verildi."ÖZEL SPORCULARIN HAYATLARINA DOKUNABİLDİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"Bugüne kadar pek çok katılımcının gelişimine katkıda bulunduklarını belirten Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Turkish Airlines EuroLeague'in kurumsal sosyal sorumluluk programı One Team'in bir parçası olmaktan ve her yıl katılımcıların hayatına dokunmaktan dolayı çok mutluyuz. Bugüne kadar pek çok katılımcının gelişimine katkıda bulunduk. Tarihimizde ilk defa One Team Ödülü kazanmaktan dolayı da gururluyuz. Çünkü Türkiye'ye EuroLeague organizasyonu içerisinde çok önemli bir yere sahip olan bir ödül daha kazandırmış olduk. Bu sebeple One Team projemize katkı sağlayan Özel Olimpiyatlar Türkiye başta olmak üzere Beylikdüzü Belediyesi'ne, Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca kulübümüz ile birlikte One Team Ödülleri'nde Bronz Ödül kazanan Tofaş Spor Kulübü'nü de tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.