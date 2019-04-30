Anadolu Efes, Dörtlü Final aşkına

- Anadolu Efes ve Barcelona Lassa, bu sezon 7'nci kez karşı karşıya

- Tarihte ilk kez Dörtlü Final'de 2 Türk temsilcisi olacak

- Dev maç kapalı gişe

- Ergin Ataman'dan taraftara çağrı

Ata SELÇUK / İSTANBUL () -

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi 5'inci ve son maçında Anadolu Efes, evinde Barcelona Lassa ile karşı karşıya gelecek. Yarın saat 20.00'de başlayacak olan mücadele, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Seride 2-2'lik eşitlik bulunurken, bu müsabakadan galip ayrılan takım, 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde düzenlenecek olan Dörtlü Final'e katılma hakkı elde edecek ve yarı finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.

BU SEZON 7'NCİ KEZ KARŞI KARŞIYA

Türk temsilcisi Anadolu Efes, bu sezon Barcelona Lassa karşısındaki 7'nci maçına çıkacak. Bu sezon Avrupa Ligi normal sezonunda iki kez karşı karşıya gelen Anadolu Efes ve Barcelona Lassa, play-off serisinde ise şu ana kadar 4 maç oynadı. Bu 6 maçta iki takım da 3'er mücadele kazanırken, iki dev ekip arasında normal sezonda kıyasıya geçen rekabet sonucunda Anadolu Efes sezonu 4'üncü olarak tamamlamış ve saha avantajını 5'inci olan İspanyol rakibinin elinden almıştı.

TARİHTE İLK KEZ 2 TÜRK TEMSİLCİSİ OLACAK

Anadolu Efes, Barcelona Lassa'yı yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda mağlup etmesi halinde adını Dörtlü Final'e yazdıracak ve bir diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Anadolu Efes, Dörtlü Final'e yükseldiği takdirde Türkiye, Avrupa Ligi tarihinde ilk kez iki Türk ekibi tarafından temsil edilecek.

Öte yandan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman daha önce o dönemki adıyla Efes Pilsen ile birlikte Dörtlü Final'e yükselmeyi başarmıştı. Deneyimli çalıştırıcı, takımının Dörtlü Final'e yükselmesi halinde kariyerinde ikinci kez Dörtlü Final'de boy gösterecek.

DEV MAÇ KAPALI GİŞE

Yarın saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak mücadeleye Anadolu Efes taraftarı yoğun ilgi gösterdi. Çıkan biletleri 24 saat içinde bitiren Efesli taraftarlar, takımını desteklemek için maç saatinde tribünlerde olacak. Anadolu Efes Kulübü'nden yapılan çağrıda, taraftarların karşılaşmaya mavi kıyafet veya formalarla gelmesi istendi.

ERGİN ATAMAN'DAN TARAFTARA ÇAĞRI

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, taraftarlarına kritik maç öncesi çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile taraftarlarına seslenen Ataman, "Barcelona'dan Final Four'u çıkartamadık ama istediğimizi aldık. Şimdi sıra bizde! Sıra sizde! Bütün Avrupa'ya gerçek basketbol atmosferi nasıl olur göstereceksiniz! Hep birlikte gideceğiz 1 Mayıs akşamı Sinan Erdem Spor Salonu'ndan Final Four'a" ifadelerini kullandı.



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