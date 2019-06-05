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Anadolu Efes, BSL'de finale yükseldi

Galatasaray Doğa Sigorta - Anadolu Efes: 72-78 İSTANBUL () SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Ali Şakacı GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster 6, Caner Erdeniz, Harrison 24, Arapovic 2, Auguste 15, Ege Arar, Erol Can...

Anadolu Efes, BSL'de finale yükseldi

Galatasaray Doğa Sigorta - Anadolu Efes: 72-78

İSTANBUL ()

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Ali Şakacı
GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster 6, Caner Erdeniz, Harrison 24, Arapovic 2, Auguste 15, Ege Arar, Erol Can Çinko, Göksenin Köksal 8, Can Korkmaz 5, Hayes 12, Ayberk Olmaz
ANADOLU EFES: Micic 23, Larkin 12, Anderson 13, Motum 24, Dunston 2, Ahmet Buğrahan Tuncer, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı 4, James Metecan Birsen
1'İNCİ PERİYOT: 15-17
İLK YARI: 36-41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-62
5 FAUL: 39.55 Webster (Galatasaray Doğa Sigorta)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta'yı deplasmanda 78-72 mağlup etti ve seride 3-0 öne geçerek finale yükseldi.
Anadolu Efes, final serisinde Fenerbahçe Beko - TOFAŞ eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Eşleşmede Fenerbahçe Beko'nun 2-0'lık üstünlüğü bulunuyor.

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