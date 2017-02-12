Anadolu Efes - Best Balıkesir:95- 67

İSTANBUL-
Salon: Abdi ipekçi
Hakemler: Aytuğ Ekti, Ahmet Ersan Ergüler, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Anadolu Efes: Granger 8, Can Maxim Mutaf 9, Cedi Osman 17, Brown 4, Kirk 13, Thomas 22, Samet Geyik 8, Honeycutt 1, Doğuş Balbay 2, Heurtel 7, Berk Demir 4, Oğulcan Baykan
Best Balıkesir: Culpepper 12, Andrews 10, Nichols 11, Ofoegbu 9, Glubovic, Melih Yıldız, James 17, Ahmet Erdoğan 6, Ümit Sonkol 2
1. Periyot: 30-22
Devre: 48-31
3. Periyot: 71-53
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 18. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, sahasında Best Balıkesir'i 28 sayı farkla 95-67 yendi.