escort bayan www.cid9.com Gümbet Escort Bodrum Bodrum Escort
eskişehir bayan escort www.sexcay.com Odunpazarı Escort
izmit bayan escort www.piy7.com izmit Escort escort izmit kocaeli escort gebze escort escort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...

Anadolu Efes - Beşiktaş Sompo Japan: 78-69

İSTANBUL,() SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Erşan Kartal, Özlem Yalman, Serhat Büker ANADOLU EFES: Doğuş Balbay 3, Birkan Batuk 8, Sonny Weems 11, Motum 14, Stimac 2, McCollum 20, Dunston 7, Simon 13 BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 17, Kenan Sipahi...

Anadolu Efes - Beşiktaş Sompo Japan: 78-69

İSTANBUL,()

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Erşan Kartal, Özlem Yalman, Serhat Büker
ANADOLU EFES: Doğuş Balbay 3, Birkan Batuk 8, Sonny Weems 11, Motum 14, Stimac 2, McCollum 20, Dunston 7, Simon 13
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 17, Kenan Sipahi 4, Diebler 13, Kyle Weems 13, Semih Erden 4, Strawberry, Clark 3, Lalanne 12, Sertaç Şanlı 1, Can Maxim Mutaf 2
1'İNCİ PERİYOT: 20-15
İLK YARI: 32-30
3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-45
5 FAUL ALAN: 38.36 Kyle Weems (Beşiktaş Sompo Japan)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 24'üncü hafta mücadelesinde Anadolu Efes kendi sahasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 78-69 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte lacivert beyazlılar 17'nci galibiyetine uzanırken, siyah beyazlı ekip 8'inci kez yenildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314