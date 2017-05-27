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Anadolu Efes Başantrenörü Perasovic: Yarı finale yükselmeyi hak ettiğimizi düşünüyorum

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ataman: Anadolu Efes'e şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, Spor Toto Basketbol Süper Lig'de yarı finale yükselmeyi hak ettiklerini söyledi. Spor Toto Basketbol...

Anadolu Efes Başantrenörü Perasovic: Yarı finale yükselmeyi hak ettiğimizi düşünüyorum

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ataman: Anadolu Efes'e şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, Spor Toto Basketbol Süper Lig'de yarı finale yükselmeyi hak ettiklerini söyledi.
Spor Toto Basketbol Süper Lig play-off çeyrek finalinde Galatasaray Odeabank'ı 87-76 yenerek yarı finale yükseldikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Perasovic, galibiyeti hak ettiklerini belirterek, "Bu sezon genel olarak iyi oynadık. Bugün de maça çok sert başladık. Başından sonuna kadar iyi ilerlediğimizi düşünüyorum. Bugün maçın kilit noktası hücum ribauntlarıydı. Galatasaray Odeabank gibi büyük bir takımla oynadığınız 7 maçın 6'sını kazanıyorsanız, bu, iyi bir takım olduğunuzu gösterir. Bu galibiyeti ve yarı finale yükselmeyi hak ettiğimizi düşünüyorum. Yarı finaldeki rakibimiz Beşiktaş Sompo Japan de çok iyi oynuyor. Son maçımızda bizi burada yendiler. Açıkçası tüm saygımızı kazandılar. Biz final yolunda elimizden gelenin en iyisi yapacağız" diye konuştu.
Ataman: Anadolu Efes'e şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum
Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman ise, "Söylenecek fazla bir şey yok. Anadolu Efes'i kutluyorum. Onlara şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum" dedi.
Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Sinan Güler de bu sezon hiçbir hedeflerine ulaşamadıklarını vurgulayarak, "Açıkçası sezona genel bakış açımızdan utanç duyuyorum" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü:
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-Maç sonu açıklamalar

(Haber-Kamera:Serhan TÜRK/İSTANBUL )

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