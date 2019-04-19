Anadolu Efes - Barcelona Lassa: 72-74

İSTANBUL ()
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Boris Ryzhyk (Ukrayna), Olegs Latisevs (Letonya), Mehdi Difallah (Fransa)
ANADOLU EFES: Micic 15, Simon 14, Anderson 2, Moerman 11, Dunston 8, Larkin 18, Beaubois, Doğuş Balbay, Pleiss 4
BARCELONA LASSA: Heurtel 12, Blazic 2, Claver 5, Singleton 8, Tomic 13, Pangos 6, Hanga 17, Smits 3, Oriola 2, Ribas 6
1'İNCİ PERİYOT: 16-19
İLK YARI: 34-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-62
THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes kendi sahasında İspanya'nın Barcelona Lassa takımına 74-72 mağlup oldu ve seride durum 1-1'e geldi.
Toplamda 3 galibiyete ulaşacak takımın İspanya'da düzenlenecek Dörtlü Final'e gideceği eşleşmede 3'üncü karşılaşma 24 Nisan Çarşamba günü İspanya'da oynanacak.