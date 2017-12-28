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Anadolu Efes, Bamberg'e bileniyor

İSTANBUL, () THY Avrupa Ligi 15'inci hafta mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes yarın saat 20.30'da Almanya Ligi ekiplerinden Brose Baskets Bamberg'i Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek. Ligde ve Avrupa'da istikrar yakalayamayan Anadolu...

Anadolu Efes, Bamberg'e bileniyor

İSTANBUL, ()

THY Avrupa Ligi 15'inci hafta mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes yarın saat 20.30'da Almanya Ligi ekiplerinden Brose Baskets Bamberg'i Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.
Ligde ve Avrupa'da istikrar yakalayamayan Anadolu Efes'te, kötü gidişata yeni başantrenör Ergin Ataman da 'Dur' diyemedi. Kötü performansın ardından koç Velimir Perasovic ile yollarını ayıran Anadolu Efes yönetimi, başantrenörlük görevine Ergin Ataman'ı getirmişti. Ataman, takımın başında çıktığı 3 maçta da galibiyetle tanışamadı.
Anadolu Efes bu sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı 14 maçta yalnızca 3 galibiyet alabilirken, 11 mağlubiyet tattı. Temsilcimizin rakibi Bamberg ise, çıktığı 14 Avrupa maçında 6 galibiyet, 8 mağlubiyet aldı.
İstanbul ekibi bu maçı kazanarak hem yeni koçuna ilk galibiyetini armağan etmek, hem de Avrupa Ligi'nde üst sıralara tırmanmak istiyor.
 

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