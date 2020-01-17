Anadolu Efes - Asvel: 101-74

İSTANBUL,()

SALON: Sinan Erdem Spor

HAKEMLER: Olegs LAtisevs, Anne Panther, Josip Radojkovic

ANADOLU EFES: Shane Larkin 29, Chris Singleton 8, Krunoslav Simon 10, James Anderson 10, Sertaç Şanlı 13, Rodrigue Beaubois 14, Buğrahan Tuncer 6, Tibor Pleiss 7, Adrien Moerman, Alec Peters, Doğuş Balbay 4, Tolga Geçim

ASVEL: Theo Maledon 5, David Lighty 2, Rihards Lomazs 9, Amine Noua 16, Tonye Jekiri 4, Jean Livio 12, Adreian Payne 12, Antoine Diot 3, Charles Galliou 3, Matthew Strazel 3, Ismael Bako 5

1'İNCİ PERİYOT: 35-22

DEVRE: 60-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 81-63

THY Euroleague'nin 20'nci haftasında Anadolu Efes sahasında Asvel'i 101-74 mağlup etti. Anadolu Efes bu sonuçla 17'nci galibiyetini elde ederken, Asvel 12'nci kez parkeden mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 29 sayıyla Anadolu Efes'ten Shane Larkin oldu.

