Anadolu Efes - Arel Üniversitesi Büyükçekmece: 109-69
İSTANBUL () - SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Mehmet Şahin, Alper Özgök, Özge Şentürk ANADOLU EFES: Doğuş Balbay 9, Beaubois 16, Tolga Geçim 6, Singleton 15, Pleiss 6, Buğrahan Tuncer 5, Sertaç Şanlı 11, Yiğitcan Saybir 13, Ömer İlyasoğlu...
İSTANBUL () -
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Alper Özgök, Özge Şentürk
ANADOLU EFES: Doğuş Balbay 9, Beaubois 16, Tolga Geçim 6, Singleton 15, Pleiss 6, Buğrahan Tuncer 5, Sertaç Şanlı 11, Yiğitcan Saybir 13, Ömer İlyasoğlu 2, Mustafa Kurtuldum 12, Micic 7, Anderson 7
AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Hayes 14, Andrews 16, Eldridge 2, Deniz Kılıçlı 11, Upshaw 10, Mert Celep 6, Yiğit Abdullahoğlu, Cengizhan İvedi 4, Kerem Özkan 4, Arda Erdoğan 2
1'İNCİ PERİYOT: 22-12
İLK YARI: 56-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 82-56
ING Basketbol Süper Ligi'nde 4'üncü haftanın kapanış karşılaşmasında Anadolu Efes, evinde konuk ettiği Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u rahat bir oyun sergilediği maçta 109-69 mağlup etti.
Bu sonuçla lacivert beyazlı takım, ligdeki üçüncü galibiyetini elde ederken, konuk ekip ise ligde oynadığı dördüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
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|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
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|10. Antalyaspor
|8
|11
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
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|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
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|2. Akhisar Bld.Spor
|8
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|8
|15
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|14
|7. Balıkesirspor
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|8
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|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
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|8
|8
|13. Adanaspor
|8
|7
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|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
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|8
|15
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|9
|14
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|12
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|9
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|11
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|9
|11
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|9
|10
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|9
|10
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|9
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
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|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2