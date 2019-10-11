Anadolu Efes - Alba Berlin: 106-105
Anadolu Efes, Euroleague'de ilk galibiyetini aldı İSTANBUL, () SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Olegs Latisevs (Letonya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Jordi Aliaga (İspanya) ANADOLU EFES: Micic 23, Anderson 2, Tolga Geçim, Dunston 18, Peters...
Anadolu Efes, Euroleague'de ilk galibiyetini aldı
İSTANBUL, ()
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Olegs Latisevs (Letonya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Jordi Aliaga (İspanya)
ANADOLU EFES: Micic 23, Anderson 2, Tolga Geçim, Dunston 18, Peters 14, Larkin 26, Singleton 2, Doğuş Balbay 5, Buğrahan Tuncer, Pleiss 16, Simon
ALBA BERLIN: Hermannsson 4, Giedraitis 21, Mattisseck 8, Sikma 15, Nnoko 10, Siva 10, Mason 2, Giffey 13, Schneider 4, Ogbe 4, Cavanaugh 14
1'İNCİ PERİYOT: 27-25
DEVRE: 43-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-72
NORMAL SÜRE: 95-95
5 FAULLE ÇIKAN: 44.25 Sikma (ALBA Berlin)
Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague ikinci hafta maçında evinde Alman temsilcisi ALBA Berlin'i normal süresi 95-95 biten mücadelede uzatma sonunda 106-105 mağlup etti. Lacivert-beyazlılar bu galibiyetle Euroleague'deki ikinci maçında ilk galibiyetini elde etti.
Karşılaşmanın en skorer oyuncusu Anadolu Efes'in ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin oldu. Sakatlığı düzelen ve bu sezon ilk maçına çıkan 27 yaşındaki oyuncu müsabakada, 30 dakika 6 saniye süre alırken 26 sayı 5 asistlik performans sergiledi ve takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'in 3'üncü haftasında 18 Ekim Cuma günü deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:40
|Güneş
|07:05
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:03
|Akşam
|18:37
|Yatsı
|19:56
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2