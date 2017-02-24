Anadolu Efes: 96 - Baskonia: 85

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 23. hafta maçında İspanya'nın Baskonia takımını 96 - 85 mağlup etti.
Bu sonuçla üst üste 3. maçını kazanan Anadolu Efes ligde galibiyet sayısını 12'ye çıkarırken, Baskonia ise 11. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Sasa Pukl (Slovenya), Tomasz Trawicki (Polonya)
Anadolu Efes: Paul 14, Granger, Cedi Osman 3, Brown 12, Dunston 15, Can Maxim Mutaf 6, Heurtel 21, Honeycutt 16, Kirk, Thomas 9, Doğuş Balbay
Baskonia: Larkin 7, Beaubois 23, Hanga 20, Voigtmann 8, Diop 2, Bargnani 4, Tillie 17, Budinger 4, Blazic, Luz, Laprovittola
1. Periyot: 23-21
Devre: 47-38
3. Periyot: 73-60
5 faulle çıkan: 31.04 Diop (Baskonia)
İSTANBUL /