Anadolu Efes: 78 - Darüşşafaka Doğuş: 72

İSTANBUL, () - SPOR Toto Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasının kapanış maçında Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş'u 78-72 yenerek zirvedeki yerini korudu.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan maçta ilk periyodu Darüşşafaka Doğuş 19-18 önde tamamlarken, devre arasına ise Anadolu Efes 41-39 üstün girdi. 3. periyodu 53-51 önde geçen Anadolu Efes, karşılaşmayı 78-72 kazandı.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes, ligdeki 11. galibiyetini alırken zirvedeki yerini korudu. Darüşşafaka Doğuş ise 4. kez mağlup oldu.