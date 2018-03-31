Anadolu Bağcılarspor - Ankara Demirspor: 1 - 4

Gökhan HEBEPÇİ - İSTANBUL,()
STAT: Mahmutbey
HAKEMLER: Abdulkerim Saltuk Buğrahan Koca, Halil Tolgahan Demir, Mehmet Özer
ANADOLU BAĞCILARSPOR: Eren (x), Güney (x), Halil (x), Furkan (x) (Dk. 46 Emre (x), Gökhan(x), Bertuğ (xx), Sezer (x) (Dk. 66 Enes x), Sefer (xx), Murat (x) (Dk. 46 Ertuğrul x), Berat (xx), Recep (x)
ANKARA DEMİRSPOR: Süleyman (xx), Bilal (xx) (Dk. 47 Burak Aydın xx), Adem (xx), Burak Sürmeli (xx) (Dk. 79 Hasan Ahmet x), Hüseyin (xxx), Hasan (xxx), Muhammed (xxx) (Dk. 65 Furkan x), Burak Öksüz (xxx), Sebahattin (xxx), Kerem (xxx), Çınar (xxx)
GOLLER: Dk. 28 Burak Öksüz, Dk. 40 Muhammed, Dk. 62 Hasan Dk.74 Burak Sürmeli (Ankara Demirspor), Dk. 57 Sefer (Anadolu Bağcılarspor)
SARI KARTLAR: Furkan, Murat, Sezer, Emre (Anadolu Bağcılarspor), Çınar (Ankara Demirspor)
KIRMIZI KART: Dk. 65 Recep Elitez (Anadolu Bağcılarspor)
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 29'uncu hafta karşılaşmasında Anadolu Bağcılarspor deplasmanına çıkan Ankara Demirspor, mücadeleyi 4-1 kazandı.
Ankara Demirspor bu galibiyetle 56 puanla 2'nci sırada yer alırken, Anadolu Bağcılarspor, 43 puanla 8'inci sırada kaldı.