Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı  Erdoğan Suudi Arabistan Kralı ile görüştü 
Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı ile...
Diyarbakır'da polis noktasına el yapımı patlayıcı ile saldırı
Polis noktasına el yapımı patlayıcı...
Başbakan Yıldırım mevkidaşı Çipras ile görüştü 
Başbakan Yıldırım, Çipras ile görüştü 
"Kolsuz Agop" hayatını kaybetti

Anadolu Bağcılar - Yeşil Bursa: 2 - 1

İSTANBUL,() STAT: Bağcılar Mamutbey HAKEMLER: Levent Aktan(xx), Harun Öztekin(xx), Adem Şahin(xx) ANADOLU BAĞCILAR: Burak Onur(xx), -  Güney Polat(xx), Furkan Mehmet Tuncer(xx), Gökhan Çalışır(xxxx), Emre Baysal(xxx), Oğuz Aksoy(x) (Dk....

Anadolu Bağcılar - Yeşil Bursa: 2 - 1

İSTANBUL,()

STAT: Bağcılar Mamutbey
HAKEMLER: Levent Aktan(xx), Harun Öztekin(xx), Adem Şahin(xx)
ANADOLU BAĞCILAR: Burak Onur(xx), -  Güney Polat(xx), Furkan Mehmet Tuncer(xx), Gökhan Çalışır(xxxx), Emre Baysal(xxx), Oğuz Aksoy(x) (Dk. 21 Ertuğrul Yıldırım(xx), Sezer Yıldırım(xxx), Özcan Aydın(xx)(Dk. 85 Furkan Zengin (?), Berat Eyüpoğlu(xx), Sefer Sever(xx) (Dk. 77 Arda Şahin(?), Recep Berk Elitez(xx)
YEŞİL BURSA: Ömürcan Çavuşoğlu(x). - Ömer Çoban(x), Tugay Meşekoparan(xx), Berat Jonathan Ustabaşı(x) Dk. 79 Tuncay Öndel(x), Berke Sağkan(xx), Kadir Turhan(x) (Dk. 32 Ogün Bayrak), Hakan Yavuz(x), Ozan Karabacak(xx), Arif Şahin(xx), Mehmet Kalkan(x) (Dk. 35 Ekrem Çalışanlar(x), Fatih Şen(xx)
GOLLER:Dk. 24 ve Dk. 90 Gökhan Çalışır (Anadolu Bağcılar), Dk. 11 Ozan Karabacak (Yeşil Bursa)
SARI KARTLAR: Recep Berk Elitez, Berat Eyüpoğlu, Güney Polat (Anadolu Bağcılar), Arif Şahin, Berke Sağkan, Fatih Şen (Yeşil Bursa)
KIRMIZI KART: Dk. 76 Arif ŞAhin (Yeşil Bursa)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Anadolu Bağcılar, Bağcılar Mahmutbey Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Yeşil Bursaspor'u 24 ve 90'ıncı dakikalarda Gökhan Çalışır'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Konuk Yeşi Bursa'nın karşılaşmadaki tek golünü Ozan Karabacak attı.
Bu sonucun ardından Anadolu Bağcılar puanını 31'e yükseltirken, Yeşil Bursa ise 12 puanda kaldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314