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Ampute Milli Takımı kahramanları TSYD Semineri'nde

Uztürk: "Hem takım hem de bireysel sporlarda inanılmaz başarılar elde ettik" Namık Kemal KILINÇ - SERİK /   Antalya'nın Serik İlçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Golf Resort Hotel'de Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin...

Ampute Milli Takımı kahramanları TSYD Semineri'nde

Uztürk: "Hem takım hem de bireysel sporlarda inanılmaz başarılar elde ettik"

Namık Kemal KILINÇ - SERİK /  

Antalya'nın Serik İlçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Golf Resort Hotel'de Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) bu yıl 54'üncüsünü düzenlendiği seminerin 'Tek Ayak, Tek Yürek, Tek Hedef, Gururumuz Ampute Milli Takımı' oturumuna, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyon Başkanı Arif Ümit Uztürk, Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Uğur Özcan ve sporcular katıldı.
Ampute futbolundaki şampiyonluğun ardından diğer branşlarda da başarıların geldiğini belirten Uztürk, "Hem takım hem de bireysel sporlarda inanılmaz başarılar elde ettik. Bünyemizde 18 spor dalının faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. Bu branşların tamamı aktif durumda. Bunların 14 tanesi paralimpik branş. Sadece 2017 yılında 52 kez milli takımlarımızı yurt dışına gönderdik ve 70'in üzerinde kamp gerçekleştirdik. En büyük sorunumuz yeterli sponsor desteğini bulamamak ama elde edilen başarılardan sonra inanıyorumki sponsor olmak isteyen değerli iş adamlarımız olacak" diye konuştu.
TRT muhabiri ve "Engelsiz spor" programı yapımcısı ve sunucusu Cem Çınar'ın yönettiği oturumda avrupa şampiyonluğunun hikayesi etraflıca anlatılırken, soyunma odasında yaşananlar da aktarıldı.
Ampute Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak da elde ettikleri Avrupa şampiyonluğunun ardından kendilerine vadedilen ödüllerin tamamının verildiğini, evleri ve diğer ödülleri de aldıklarını ifade etti.

FOTOĞRAF: Cüneyt CENGİZ

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